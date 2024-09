Migranti, c'è anche un aereo alla ricerca dei 21 dispersi del naufragio a sud di Lampedusa

«Le ricerche dei 21 migranti dispersi avviate nella giornata di ieri continuano oggi con l’impiego di un aereo messo a disposizione da Frontex e di unità navali della guardia costiera». Lo fa sapere il comandante Cosimo Nicastro, portavoce della guardia costiera in merito al naufragio di ieri con i 7 superstiti portati a Lampedusa. Tra i 21 dispersi ci sono tre bambini.

«Le sette persone sopravvissute al naufragio - riferisce Cristina Palma, vicedirettore della struttura di contrada Imbriacola a Lampedusa - sono giunte all’hotspot in buone condizioni di salute. Sono state immediatamente prese in carico dal nostro team sanitario, dalla nostra equipe multidisciplinare e sopratutto dai nostri psicologi, che li hanno incontrati sia in sessioni di gruppo che singole».

«Allo stato attuale - aggiunge Palma - nell’hotspost ci sono 147 persone, ma stiamo attendendo, in questi minuti, gli arrivi di un ulteriore sbarco. Stiamo inoltre aspettando maggiori informazioni per un trasferimento nelle prossime ore».