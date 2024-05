L'accoltellamento a Cianciana, sono gravissime le condizioni dei due fratellini

Sono gravissime le condizioni dei due fratellini, di tre anni e sette anni, feriti dal padre, Daniele Alba, di 35 anni, nella loro abitazione a Cianciana, insieme alla madre Anetha, una donna di origini polacche, anche lei ricoverata in ospedale. I fratellini sono stati trasferiti in elisoccorso all’ospedale dei bambini di Palermo. Il più grande in questo momento è sottoposto a un delicatissimo intervento chirurgico: una delle coltellate sferrate al torace dal padre avrebbe infatti sfiorato il cuore. Anche la sorellina più piccola, che è intubata e ha un’emorragia cerebrale, è in condizioni disperate.

Anche la mamma dei due bimbi in questo momento viene sottoposta a un intervento chirurgico nell’ospedale di Ribera. La prognosi è riservata, ma secondo i medici non sarebbe in pericolo di vita.

Secondo una prima ricostruzione Daniele Alba, un meccanico con precedenti per violenze in famiglie, avrebbe accoltellato la moglie e il figlio maggiore facendoli uscire di casa, tenendo con sé la figlia più piccola. È stato un operatore del 118 a convincerlo a consegnare la piccola, dopo essersi avvicinato con un cestello a una finestra dell’abitazione.