Terrore a Cianciana: un uomo accoltella la moglie e i figli e poi si barrica in casa

Momenti di terrore a Cianciana, dove un uomo di 35 anni, Daniele Alba, si è barricato in casa dopo avere accoltellato la moglie e i due figli piccoli. È successo in una delle palazzine popolari che si trovano nella zona di piazza Puccini. La donna e il bambino di 7 anni sono riusciti a scappare dall'abitazione dopo essere stati aggrediti: sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che li hanno soccorsi. Lei è stata trasportata all'ospedale di Sciacca e sottoposta a un intervento chirurgico, mentre il piccolo, in condizioni più gravi, è stato trasferito all'ospedale Di Cristina di Palermo con l'elisoccorso.

L'altra figlia, una bambina di tre anni, è stata fatta uscire dal padre che si è poi chiuso in casa. Anche lei è ferita, ma non in pericolo di vita. Non si esclude che Alba sia armato. Sul posto stanno operando i carabinieri che hanno fatto sgomberare l’intera zona. Non è escluso che si tenti di fare irruzione nella casa del trentacinquenne per evitare folli gesti.