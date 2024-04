Agrigento, maxi rissa a San Leone: feriti due fratelli, tre persone denunciate

Ancora una maxi rissa a San Leone, in uno dei luoghi della movida di Agrigento. A fronteggiarsi, questa volta, due gruppi di giovani. Secondo una prima ricostruzione, nel corso della lite avvenuta davanti ad un locale, sarebbe stata utilizzata anche una spranga di ferro. Nello scontro, avvenuto per cause ancora tutte da chiarire, sono rimaste ferite due persone.

Si tratta di due fratelli di Favara, rispettivamente di 24 e 25 anni. A lanciare l’allarme sono stati il proprietario del locale, davanti il quale è avvenuta la rissa, e alcune persone che si trovavano all'interno dell'esercizio commerciale. Sul posto sono giunti gli agenti di polizia della questura.

I due fratelli sono stati soccorsi e trasportati al pronto soccorso dell'ospedale di Agrigento con traumi sparsi. I poliziotti, che hanno avviato le indagini, hanno identificato, oltre ai due fratelli, anche un venticinquenne di Favara che è stato denunciato per il reato di rissa.