Agrigento, 11 indagati per la maxi rissa avvenuta a San Leone: 7 sono minorenni

Sono giunte alla conclusione le indagini sulla maxi rissa che si è verificata nella notte tra il 3 ed il 4 settembre 2022 all’ingresso del porticciolo turistico di San Leone, ad Agrigento. A distanza di tredici mesi, la procura per i minorenni sta per chiedere il rinvio a giudizio di alcuni presunti partecipanti: si tratta di sette minorenni, di età compresa tra i 14 ed i 17 anni residenti ad Agrigento e Favara, e altri quattro maggiorenni già individuati. Per tutti e 11 indagati l’ipotesi di reato contestata è quella di rissa.

Quella sera a fronteggiarsi furono, per futili motivi, almeno una decina di ragazzini. Pugni, schiaffi, calci, Secondo una prima ricostruzione, si sarebbe trattato di una aggressione nei confronti di una comitiva. Un video finì sui social e divenne virale. Il filmato è stato acquisito dagli investigatori e vennero individuati tre ragazzini. Uno di loro ha confermato di avere preso parte a quella che, inizialmente, secondo la sua versione, sarebbe stata un'aggressione in trenta contro due.

Adesso, a distanza di 13 mesi, le due indagini della procura di Agrigento e di quella per i minori hanno consentito di individuare undici presunti protagonisti della maxi rissa: per sette di loro sono state concluse le indagini e i pm del tribunale per i minorenni di Palermo hanno fatto notificare gli avvisi che preludono alla richiesta di rinvio a giudizio.