Agrigento, nuove scritte intimidatorie sui muri della città: indagini

Ancora scritte intimidatorie ad Agrigento. Dopo quelle scoperte in via Gioeni nella sede di Fratelli d’Italia indirizzate all'onorevole Giusi Savarino, altre scritte rosse sono comparse in diverse zone della città. Dietro a questo nuovo gesto sembrerebbero esserci gli stessi autori visto che quanto è stato scritto è uguale. «Sindacati traditori del popolo», «Obbligo vaccinale criminale» corredate da una firma inequivocabile, la W cerchiata e la vernice usata è di colore rosso.

Gli agenti di polizia hanno avviato le indagini per provare a identificare l’autore o gli autori e su questo nuovo raid vandalico la Procura della Repubblica ha aperto un fascicolo d’inchiesta.

Soltanto il giorno prima, una scritta minacciosa e oltraggiosa vergata con la vernice rossa era stata scoperta sui muri della sede di Fratelli d’Italia al centro di Agrigento, in via Gioeni, che è pure l’ufficio della deputata regionale FdI Giusi Savarino. «In tanti anni di impegno politico non mi era mai capitato un atto vile del genere - aveva detto proprio ieri la parlamentare -, quella è una sede di ascolto e di confronto politico, un riferimento non solo per i tesserati di fratelli d’Italia ma per tutto il territorio provinciale. Sono amareggiata».