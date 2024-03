Agrigento, scritte intimidatorie e minacce sui muri della sede di Fdi

Scritte intimidatorie sono state trovate sui muri della sede di Fratelli d’Italia nel centro di Agrigento, in via Gioeni, che è anche la sede della parlamentare regionale Giusi Savarino.

Le scritte riportano offese come «nazisti infami» e minacce.

«In tanti anni di impegno politico - dichiara Giusi Savarino - non mi era mai capitato un atto vile del genere, quella è una sede di ascolto e di confronto politico, un riferimento non solo per i tesserati di fratelli d’Italia ma per tutto il territorio provinciale. Sono amareggiata. Ho già avvisato sia il prefetto che il questore, e i vertici del partito. Queste minacce sono frutto di un clima di contrapposizione politica che si sta facendo sempre più pesante. Se qualcuno pensa così di intimidirci non ci conosce e non ci riuscirà».

Il capogruppo alla Camera: Foti: non ci intimidiscono

«Non ci lasceremo intimidire dalle scritte minacciose che hanno imbrattato i muri della sede di Fratelli d’Italia ad Agrigento. Questo è solo l’ultimo atto vandalico e meschino nei confronti della nostra comunità, frutto anche di un clima politico infuocato e di pericolose mancate condanne - che invece dovrebbero essere immediate ed unanimi - contro questi intollerabili atti di violenza reiterati». Lo afferma in una nota, Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera.