Furto all'Asp di Agrigento: rubato l'incasso dei distributori di bevande e snack

Ancora un furto ad Agrigento. A poche ore dal raid nei locali del Comune e al teatro Pirandello, qualcuno è entrato negli uffici dell'Asp. Secondo una prima ricostruzione, i ladri sono giunti in via Esseneto, hanno rovistato cercando soldi per poi dirigersi verso i distributori di snack e bevande. Gli apparecchi sono stati forzati ed è stato rubato tutto l'incasso. L’ammontare del bottino non è stato ancora quantificato.

Ad accorgersi del furto sono stati gli impiegati all'apertura. Sul posto sono giunti i carabinieri che hanno effettuato tutti i rilievi del caso. Sono diversi i furti commessi nell'ultimo periodo ad Agrigento.

Ieri al palazzo del Comune e al teatro Pirandello, 8 giorni fa al liceo Empedocle, dove è stato rubato l'incasso dei distributori automatici. Modalità, quest'ultima, messa in atto, nei giorni scorsi, anche presso i locali dell'Agenzia delle Entrate e del Libero consorzio comunale. Su tutti i furti sono state aperte indagini e non si esclude che siano tutti o in parte collegati.