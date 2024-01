L'incendio a Licata, per l'Arpa nessun rischio per la salute pubblica

Nessun rischio per la salute pubblica a Licata, nella zona in cui sabato notte è divampato un incendio. Questo il risultato dei dati dell'Arpa Sicilia che, attraverso i rilevamenti, ha accertato solo una presenza di valori di benzene fuori soglia nei 70 metri intorno all'area. A rendere noti i dati ai cittadini è stato il sindaco di Licata, Angelo Balsamo. Nonostante queste rassicurazione rimane grande la preoccupazione della popolazione per la nube di fumo sprigionatasi dal rogo del deposito di rifiuti della società Omnia.

Anche oggi, proseguono le operazioni di spegnimento dell’incendio con elicotteri e mezzi pesanti, con le scuole di ogni ordine e grado resteranno chiuse fino a sabato 27 sabato, così come rimarranno vietati i luoghi all'aperto, le manifestazioni pubbliche e la vendita di

alimenti che siano esposti all'esterno. "Se arriveranno dati diversi da qui ai prossimi giorni - ha dichiarato il sindaco Angelo Balsamo - valuteremo il da farsi. Intanto voglio esprimere il mio pubblico encomio per tutti coloro che in questi giorni hanno lavorato, e continuano a lavorare, qui a Licata".