Il maxi incendio nel centro di stoccaggio rifiuti a Licata: in azione canadair ed elicotteri

Comincia a diminuire il fumo intorno alla grande area di stoccaggio rifiuti di Licata, in cui sei giorni fa è divampato un maxi incendio. Da stamattina, giovedì 25 gennaio, canadair ed elicotteri dei vigili del fuoco sono nuovamente entrati in azione con acqua e schiuma gettati sugli ultimi cumuli ancora in fiamme. Si tratta di interventi effettuati dall'alto necessari, visto che alcune zone che sono state travolte dalle fiamme non sono facilmente raggiungibili via terra.

In contrada Bugiades sono così entrati in azione anche gli uomini della forestale e tantissimi volontari delle associazioni che si sono voluti unire alle operazioni di spegnimento, cercando di scongiurare il peggio. Al lavoro ci sono un canadair e un elicottero Drago 142, in servizio al Reparto Volo di Catania. Nel frattempo l'Arpa ha analizzato i dati emersi dalle analisi dell'aria: non c'è nessun pericolo della salute, nonostante il timore, nelle ultime ore, di una vera e propria emergenza ambientale.