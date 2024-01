Nuova aggressione ad Agrigento: giovane di 27 anni picchiato e derubato dell'auto

Sul posto sono giunti gli agenti che hanno ascoltato la testimonianza del giovane e avviato immediatamente le indagini. I poliziotti, con diverse volanti, hanno setacciato la zona e hanno fermato l'auto rubata in via Toniolo, nei pressi dello stadio Esseneto, sulla quale c'erano due individui.

Il giovane non è riuscito a fuggire, è rimasto per terra, mentre i due aggressori sono saliti sulla sua auto e sono scappati. Nonostante lo choc e le contusioni, la vittima è riuscita a contattare le forze dell'ordine.

L'aggressione arriva a pochi giorni da quella subita da un nigeriano in viale della Vittoria. Quest'ultimo, da tempo domiciliato ad Agrigento, reclamava, poiché ne aveva tutto il diritto, di parcheggiare la propria auto nello stallo riservato ai disabili in quel momento occupato. L’immigrato aveva un regolare pass per il figlio e si era limitato soltanto a reclamare il posto nello stallo dedicato alle persone con disabilità. Per tutta risposta però è stato scaraventato a terra e preso a calci e pugni davanti alla gente che passeggiava per il viale. La moglie, che ha assistito all’aggressione, aveva presentato denuncia. La polizia ha identificato e bloccato all’aeroporto di Palermo i due presunti autori della selvaggia aggressione.