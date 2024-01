Il nigeriano picchiato a sangue ad Agrigento, i due aggressori bloccati in aeroporto

Svolta nelle indagini sul brutale pestaggio di un immigrato al viale della Vittoria di Agrigento. La polizia ha identificato e bloccato all’aeroporto di Palermo, da dove stavano scappando in Belgio, due quarantenni, uno dei quali di Agrigento. La svolta è arrivata dopo alcune indagini dei poliziotti della squadra mobile di Agrigento che hanno individuato e rintracciato i due presunti autori della selvaggia aggressione ai danni di un commerciante quarantacinquenne di nazionalità nigeriana, da tempo domiciliato nella Città dei Templi, che reclamava, poiché ne aveva tutto il diritto, di parcheggiare la propria auto nello stallo riservato ai disabili in quel momento occupato.

L’immigrato aveva un regolare pass per il figlio e si era limitato soltanto a reclamare il posto nello stallo dedicato alle persone con disabilità. Per tutta risposta però è stato scaraventato a terra e preso a calci e pugni davanti alla gente che passeggiava per il viale. L’uomo ha riportato la frattura allo zigomo e dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico. La moglie, che ha assistito all’aggressione, ha presentato denuncia alla polizia.