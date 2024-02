Agrigento, identificati e denunciati tre dei cinque aggressori del commerciante bengalese

Sono stati identificati tre dei cinque aggressori che, lo scorso 28 gennaio, hanno picchiato, a colpi di spranga, un commerciante bengalese di 35 anni. L'aggressione era avvenuta in via Atenea, nel centro di Agrigento: il gruppo formato da 5 persone, incappucciate e armate di spranghe, ha inseguito il bengalese per strada fino all'interno del minimarket e, dopo averlo picchiato, si è dileguato.

Immediatamente sul posto sono giunte le volanti della polizia e sono state avviate le indagini. Gli inquirenti si sono avvalsi anche delle immagini delle telecamere di videosorveglianza che si sono rivelate fondamentali per arrivare ad identificare tre dei cinque aggressori.

I fermati sono tutti agrigentini, di età compresa tra 20 e 24 anni. Sono stati denunciati per porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere e danneggiamento. I tre non sono accusati di lesioni al commerciante perchè quest'ultimo non ha presentato denuncia.

Non è stato chiarito il motivo dell'aggressione.