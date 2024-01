Ravanusa, l'incendio a un contatore provoca una fuga di gas: torna l'incubo nel centro storico

Momenti di paura a Ravanusa per una fuga di gas nel centro storico, nella stessa zona in cui, nel dicembre 2021, si verificò l’esplosione che provocò la morte di nove persone, fra cui una giovane donna che avrebbe dovuto partorire dopo pochi giorni. Nella mente dei residenti è tornato improvvisamente quell'incubo: decine le telefonate ai vigili del fuoco per capire cosa stava accadendo. Due squadre del distaccamento di Canicattì sono arrivate sul posto nel giro di pochi minuti.

Per evitare qualunque rischio tutta la zona è stata evacuata e sono partiti tutti gli accertamenti. La fuga di gas ha invaso le strade del centro storico, scatenando il panico. Le verifiche dei tecnici hannoa ccertato che la dispersione è stata provocata dall'incendio di un contatore, preso di mira probabilmente da alcuni vandali.

È stato dunque messo in sicurezza il punto in cui si è verificata la perdita di gas e sul posto sono arrivati anche gli operai del gestore degli impianti che ha interrotto l'erogazione per effettuare gli interventi di ripristino. In via Carducci anche i carabinieri per effettuare i rilievi sul luogo dell'incendio e risalire ai responsabili: le indagini per rintracciarli sono in corso, al vaglio ci sono le immagini delle telecamere che si trovano nel quartiere.