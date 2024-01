Palma di Montechiaro, tranciata la condotta principale del gas: panico tra i residenti

Panico, questa mattina, nel centro di Palma di Montechiaro per una fuga di gas dovuta alla rottura della condotta principale. Secondo le testimonianze, alcuni operai erano impegnati, in via Oberdan, in lavori al manto stradale quando sarebbe avvenuta la rottura del tubo all'interno del quale passa il gas.

Sono stati gli stessi residenti ad avvertire il forte odore e, allarmati, hanno avvisato le forze dell'ordine. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, gli agenti del commissariato di polizia di Palma di Montechiaro e i tecnici del gas.

La situazione al momento è sotto controllo, non è stato ritenuto necessario evacuare le famiglie che abitano nei dintorni, malgrado tra essi serpeggiava molta preoccupazione. Nella mente dei residenti in provincia di Agrigento, la tragedia avvenuta nel centro storico di Ravanusa, nel dicembre 2021, quando un'esplosione provocò la morte di dieci persone.

Via Oberdan è stata momentaneamente chiusa al traffico per consentire la riparazione della condotta principale del gas, che è stata tranciata, e mettere in sicurezza l'intera zona. Sul posto è giunto anche il sindaco Stefano Castellino che ha voluto constatare personalmente la situazione.