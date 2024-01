Gli spari in centro ad Agrigento e il tunisino ferito: pensionato arrestato per tentato omicidio

Scatta l'arresto per tentato omicidio per Vincenzo Russo, pensionato di settantasette anni già accusato e finito ai domiciliari per porto illegale d'armi, dopo gli spari del 20 dicembre ad Agrigento. In piazza Ravanusella, nel centro città, era rimasto ferito un tunisino di 49 anni che era riuscito a chiamare i soccorsi e le forze dell'ordine.

La posizione dell'anziano, dunque, si aggrava: i poliziotti della squadra mobile hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip Giuseppe Miceli. In base a quanto è stato ricostruito, Russo, armato di pistola, avrebbe sparato contro l'immigrato in seguito a dissidi personali. Il movente potrebbe essere legato anche a questioni economiche.

Quel giorno in piazza Ravanusella si è scatenato il caos: dopo gli spari è giunta un'ambulanza, i sanitari hanno prestato le prime cure e trasportato il tunisino ferito all'ospedale San Giovanni di Dio. Poi l'intervento della polizia che, grazie alle testimonianze di alcuni giovani presenti, hanno permesso di risalire a Russo. A contribuire alle indagini, anche i video delle telecamere della videosorveglianza presenti nella zona.