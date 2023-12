Sparatoria in pieno centro ad Agrigento: un ferito trasportato in ospedale

Sparatoria in pieno giorno nel centro storico di Agrigento. Secondo una prima ricostruzione, un uomo, che si trovava nei pressi di piazza Ravanusella, è stato raggiunto da alcuni colpi d'arma da fuoco esplosi per strada. A rimanere per terra, ferito, un immigrato, già noto alle forze dell'ordine.

stata la stessa vittima a chiamare le forze dell'ordine. Sul posto è giunta un'ambulanza, i sanitari hanno prestato le prime cure e trasportato l'uomo presso l'ospedale San Giovanni di Dio. Non si conosce ancora la gravità delle ferite riportate.

Sul luogo della sparatoria sono giunti i poliziotti della sezione volanti della Questura. Gli agenti intervenuti hanno compiuto tutti gli accertamenti del caso, ascoltando alcuni testimoni. Adesso dovranno ascoltare l'uomo rimasto ferito, la Procura ha aperto un'inchiesta.