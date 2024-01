Le indagini sul duplice omicidio di Naro: sentite diverse persone

Il sostituto procuratore Elettra Consoli e il procuratore aggiunto Salvatore Vella, nella caserma dei carabinieri di Naro stanno ascoltando più persone per cercare di ricostruire cosa sia effettivamente accaduto in via Leonardo Da Vinci e in cortile Avenia dove, in due abitazioni che distano circa 150 metri l’una dall’altra, sono stati ritrovati i corpi di due donne entrambe romene.

Marta Russ di 57 anni, sarebbe morta in seguito ad un incendio e carbonizzata presso via Avenia, l'altra, la Delia Zarniscu, 58 anni, è stata ritrovata in un lago di sangue in via Da Vinci. Da Messina stanno arrivando i carabinieri del Ris per i rilievi. Zarniscu sarebbe sposata con un uomo di Naro, così come la figlia di Maria Russ, l'altra vittima.

La Procura di Agrigento sta indagando per duplice omicidio. A Naro è presente anche il comandante provinciale dei carabinieri di Agrigento Nicola De Tullio.