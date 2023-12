Agrigento, incendio in via Gioeni accanto a un tubo del gas: i residenti lasciano le abitazioni

Notte di paura ad Agrigento per un incendio divampato in via Gioeni. Alcuni cartoni, lasciati davanti ad un portone, sono andati a fuoco. I residenti si sono accorti subito delle fiamme e hanno allertato i vigili del fuoco. La preoccupazione maggiore era dettata dal fatto che accanto al luogo dove è divampato l'incendio c'è un tubo del gas.

Alcuni residenti hanno abbandonato precauzionalmente le abitazioni, mentre sul posto sono giunte le squadre del comando provinciale dei vigili del fuoco che hanno immediatamente transennato la zona e spento il rogo. In via Gioeni, tra la forte preoccupazione dei residenti, sono giunti anche i tecnici di Italgas che sono potuti intervenire soltanto dopo la messa in sicurezza della zona. Anche questa mattina è previsto un nuovo sopralluogo nella zona.

Sul luogo dell'incendio sono arrivate anche le volanti della polizia che si sono occupati della viabilità che nella zona è rimasta bloccata. Momenti di tensione e forte preoccupazione, dunque, e alla mente è andata la tragedia avvenuta a Ravanusa, in provincia di Agrigento, l'11 dicembre del 2021: un'esplosione causata da una fuga di gas metano che provocò, in via Trilussa, il crollo di decine di palazzine, la morte di 9 persone e un centinaio di sfollati.