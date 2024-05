La sua ultima corsa domenica, poi il tragico incidente a Favara: gli amici ricordano Mario Mondello

Aveva partecipato all'ultima maratona domenica scorsa, a Marsala, alla maratonina del vino. Ieri nel giorno in cui si celebrava la festa del primo maggio, Mario Mondello, 64 anni, tesserato per il GS Valle dei Templi di Agrigento, è morto in un incidente mentre stava lavorando all’interno di un appezzamento di terreno di sua proprietà a Favara.

Secondo una prima ricostruzione, il sessantaquattrenne si trovava alla guida di un trattore quando avrebbe perso il controllo del mezzo finendo all’interno di un laghetto artificiale.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco di Agrigento e la polizia. I pompieri hanno dovuto attendere un mezzo pesante per riuscire a recuperare l'uomo e il trattore finiti nel laghetto. La difficoltà è stata dovuta anche alle tenebre calate nella tarda serata. Sul luogo dell'incidente la polizia ha effettuato tutti i rilievi del caso per capire l'esatta dinamica dell'incidente.

Restano rabbia e tanto amaro in bocca per un uomo, un atleta che appena qualche giorno fa sprintava al termine dell’ennesima sua corsa. Sgomento nel Gs Valle dei templi di Agrigento con il presidente Mario Palumbo che ha subito annullato i festeggiamenti in atto per il ventesimo compleanno della società agrigentina.