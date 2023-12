Ravanusa, raid all'istituto comprensivo Manzoni: rubato l'incasso dei distributori automatici

Nuovo raid in una scuola in provincia di Agrigento. Prima è accaduto al liceo scientifico Archimede di Menfi, dopo nel plesso Vittorini dell'istituto comprensivo Alessandro Manzoni di Ravanusa. Ancora una volta, qualcuno si è introdotto nella scuola di via Buozzi con l'intento di rubare i soldi contenuti all'interno dei distributori automatici di bevande e snack.

Le macchine sono state sia danneggiate che svuotate. Ad accorgersi del danneggiamento e del furto e a denunciare è stato il vicario dell'istituto comprensivo Manzoni che si è recato presso la stazione dei carabinieri di Ravanusa. Il danno non è stato ancora quantificato, ma potrebbe aggirarsi intorno ad alcune centinaia di euro certo perchè sono state svuotate tutte le cassettine contenenti i soldi.

I militari, che hanno avviato le indagini, si sono recati a scuola e hanno eseguito tutti i rilievi del caso per cercare di trovare indizi utili alle indagini. Secondo una prima ricostruzione, l'istituto non ha sistemi di videosorveglianza.

Anche a Menfi nei giorni scorsi era stato danneggiato e saccheggiato il distributore di bevande e snack. Il bottino in quel caso era stato di circa duecento euro.