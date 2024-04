Licata, l'appartamento va a fuoco mentre lui dorme: salvato un uomo e trasportato in ospedale

Paura a Licata per un incendio in un appartamento in via Montesanto. Le fiamme sono divampate nell'abitazione di un uomo che non si era accorto di nulla: quando il fuoco si è diffuso nel sua camera da letto, stava dormendo. A lanciare l'allarme sono stati i vicini di casa, messi in allerta dal forte odore di fumo che nel frattempo ha raggiunto la strada. Decine le chiamate arrivate al numero di emergenza 112.

Sul posto sono arrivate due squadre dei vigili del fuoco del distaccamento locale che hanno messo in salvo l'uomo e domato le fiamme, evitando che si propagassero ulteriormente. L'intervento dei soccorritori è durato più di due ore: il rogo si è diffuso rapidamente e ha provocato danni ingenti all'appartamento.

Sul luogo dell'incendio anche i sanitari del 118 che hanno trasportato l'uomo al pronto soccorso dell'ospedale San Giacomo d'Altopasso. Ha infatti accusato lievi sintomi di un'intossicazione da fumo e, per precauzione, è stato sottoposto alle cure dei medici. In via Montesanto sono inoltre arrivati i poliziotti che hanno avviato le indagini per risalire alle cause del rogo.