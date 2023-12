Canicattì, riparte la scia di fuoco: in fiamme l'auto di un avvocato

Un'altra notte di fuoco a Canicattì, dove la quarta auto nel giro di pochi giorni è stata gravemente danneggiata dalle fiamme. Stavolta si tratta della jeep di proprietà di un avvocato, parcheggiata in pieno centro. A lanciare l'allarme sono stati alcuni residenti della zona, messi in allerta dal forte odore di bruciato.

Il fumo ha infatti invaso la strada, le fiamme si sono diffuse nel giro di pochi minuti. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che hanno domato il rogo ed effettuato i rilievi. Sono intervenuti anche i carabinieri che hanno avviato le indagini per accertare le cause dell'incendio, l'ennesimo che a Canicattì distrugge un mezzo parcheggiato.

L'ipotesi della amtrice dolosa non è esclusa, proprio come nei casi che si sono verificati la scorsa settimana, quando le fiamme hanno distrutto a distanza di pochi giorni l'auto di un commerciante, di una donna e poi un furgone. Il primo episodio in via Carlo Alberto: l'incendio ha riguardato un'Alfa Romeo. In seguito quello ai danni di una 33enne, proprietaria di una Lancia Delta che era parcheggiata in via Salvatore Gangitano- Poi il mezzo pesante, andato completamente distrutto.