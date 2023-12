Canicattì, a fuoco l'auto di un commerciante: è il terzo caso in pochi giorni

Ennesima auto a fuoco a Canicattì, dove le fiamme hanno avvolto stavolta l'Alfa Romeo di un commerciante. Il messo era stato posteggiato in via Carlo Alberto, dove il fumo e le fiamme si sono diffuse nel giro di pochi minuti e hanno letteralmente divorato l'auto. A lanciare l'allarme sono stati alcuni residenti della zona che hanno avvertito la puzza di bruciato e hanno chiesto l'intervento dei vigili del fuoco.

Il rogo è stato così domato e l'area è stata messa in sicurezza. Sul posto anche i carabinieri che hanno effettuato i rilievi per accertare le cause delle fiamme: il sospetto è che sia doloso e anche la procura vuole vederci chiaro: è stata aperta un'inchiesta. Si tratta del terzo caso in poche settimane: soltanto due giorni fa, sempre a Canicattì, un'altra auto è andata in fiamme in via Salvatore Gangitano, distruggendo la Lancia Delta di proprietà di una donna di 33 anni, del posto. Il veicolo si trovava parcheggiato nei pressi dell’abitazione della donna.

Non è ancora chiara l’origine del rogo ma tra le ipotesi al vaglio degli investigatori non viene al momento esclusa quella dolosa. Sul posto, lanciato l’allarme, sono intervenuti i vigili del fuoco del locale distaccamento che hanno messo in sicurezza la zona e spento l’incendio. Ad occuparsi delle indagini sono i carabinieri che hanno sentito la proprietaria della macchina. Anche in questo caso la procura ha aperto un fascicolo. Alcuni giorni prima un altro incendio nella cittadina dell'Agrigentino: stavolta le fiamme hanno distrutto un furgone.