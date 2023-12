Auto in fiamme a Porto Empedocle, avviata un'indagine

Auto in fiamme a Porto Empedocle. La vettura, una Nissan Pixo, parcheggiata in via Cimabue, è stata danneggiata da un incendio la cui natura è al vaglio degli investigatori. I residenti preoccupati dalle fiamme hanno immediatamente allertato le forze dell'ordine.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento e i poliziotti del commissariato di Porto Empedocle che hanno avviato le indagini. La vettura è intestata ad un quarantenne che è stato ascoltato dagli inquirenti per capire se nei giorni precedenti al fatto si fosse accorto di qualcosa di sospetto.

Il rogo è stato domato dai vigili del fuoco, l'area è stata messa in sicurezza ed è stata perlustrata la zona alla ricerca di qualcosa utile alle indagini. Secondo le prime informazioni, sul luogo dell’incendio non sarebbero state trovate tracce di liquido infiammabile.

L'episodio arriva a poche ore da un episodio simile avvenuto sempre in provincia di Agrigento. A Canicattì le fiamme due giorni fa hanno distrutto l'Alfa Romeo di un commerciante. Il mezzo era stato posteggiato in via Carlo Alberto, dove il fumo e le fiamme si sono diffuse nel giro di pochi minuti e hanno letteralmente divorato l'auto. A lanciare l'allarme sono stati alcuni residenti della zona che hanno avvertito la puzza di bruciato e hanno chiesto l'intervento dei vigili del fuoco.