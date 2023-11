Incidente ad Agrigento: cinque auto coinvolte e un ferito, traffico bloccato

Cinque auto coinvolte in un incidente, questa mattina, ad Agrigento. Lo scontro, le cui cause sono in corso d'accertamento, è avvenuto nella zona industriale. Secondo una prima ricostruzione, una vettura avrebbe tentato il sorpasso di un'altra e il conducente di un mezzo, per evitare l’impatto frontale, avrebbe sterzato improvvisamente schiantandosi contro altre tre auto parcheggiate.

Immediatamente sono stati allertati i soccorsi. Sul posto è giunta un'ambulanza i cui sanitari hanno prestato le prime cure all'unico ferito che non si trova in gravi condizioni.

Sul luogo dell'incidente è giunta anche la polizia locale. Il traffico è rimasto bloccato, due mezzi hanno invaso tutta la carreggiata, mentre si è dovuto risalire ai proprietari delle auto posteggiate che sono state seriamente danneggiate.