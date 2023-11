Agrigento, incidente sulla strada statale 115: ferito un camionista

Ancora un incidente stradale sulla statale 115 "Sud occidentale sicula", al chilometro 193,400, all'altezza del bivio Mosella, ad Agrigento. A scontrarsi, per cause in corso d'accertamento, un'auto e un camion. L'impatto è stato molto forte e il conducente del camion è rimasto ferito.

I mezzi si sono messi di traverso sulla carreggiata non permettendo ai veicoli di transitare nei due sensi di marcia. Lanciato l'allarme sul posto è giunta un'ambulanza: i sanitari hanno prestato le prime cure al ferito e lo hanno trasferito al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento.

Il traffico è rimasto provvisoriamente bloccato per qualche ora. Sul posto è giunto anche il personale dell'Anas che ha provveduto a mettere in sicurezza la strada e a gestire il traffico.