Agrigento, truffa online ai danni di una casalinga: biglietti aerei pagati con la sua carta

Nessun viaggio in programma e nessuna prenotazione effettuata, eppure sul suo conto è stato addebitato il costo di due biglietti aerei. Una sorpresa amara per una casalinga di quarantasette anni di Agrigento, che si è rivolta alla polizia postale per denunciare di essere stata truffata on line.

A metterla in allarme alcuni messaggi arrivati al suo cellulare, ovvero le notifiche che le hanno confermato l'avvenuto pagamento tramite la sua carta di credito. Non riusciva a credere ai suoi occhi: non aveva nemmeno effettuato ricerche su internet per ipotetici viaggi, non aveva cercato hotel o alloggi prevedendo una partenza. La frode ammonta a un centinaio di euro e le indagini per risalire al responsabile sono già in corso, ma si tratta del secondo caso in pochi giorni ad Agrigento.

A finire nel mirino, infatti, anche un impiegato di trentasette anni a cui sono spariti ben settecento euro dal conto: erano stati effettuati acquisti di scarpe, abiti e profumi a sua insaputa. Anche in questo caso le indagini della polizia postale sono in corso.