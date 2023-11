Agrigento, settecento euro per acquisti mai fatti: un impiegato nel mirino dei truffatori

L'app della sua banca l'ha avvisato più volte: quei pagamenti erano andati a buon fine. Ma lui, impiegato agrigentino di 32 anni, non aveva effettuato alcun acquisto. E' così che l'uomo ha scoperto di essere finito nella trappola, una frode on line che gli è costata più di settecento euro. Soldi che sono improvvisamente spariti dalla sua carta e spesi soprattutto su siti esteri.

Portali di e-commerce che il 32enne ha detto di non avere mai visitato o addirittura di conoscere. I suoi soldi sono stati spesi per l'acquisto di profumi, scarpe, borse, biglietti aerei e abbigliamento. Cinque addebiti puntualmente segnalati sul suo telefono. Lo stesso con cui si è recato dalla polizia postale per denunciare tutto, sperando di rintracciare il responsabile.