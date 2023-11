A Racalmuto compra un iPhone on line, ma riceve un pacco-truffa: è il terzo caso in pochi giorni

Acquista un iPhone 11 tramite l'area market di un social network, ma a casa arriva un pacco con dei rotoli da imballaggio. A finire nella rete dei truffatori un ventisettenne di Racalmuto, nell'Agrigentino, che ha denunciato il raggiro ai carabinieri. Le indagini hanno permesso ai militari di risalire a chi, armato di mouse e tastiera è riuscito a intascare i soldi: si tratta di un ventisettenne campano.

La vittima era stata attirata da un annuncio allettante: l'Iphone 11 costava soltanto 160 euro ed era in ottime condizioni. Si è quindi messo in contatto con il venditore e ha concordato il pagamento. Dopo alcuni giorni è arrivato a casa il pacco che attendeva con ansia, ma si è trovato davanti a una brutta sorpresa.

Nelle scorse settimane altri due raggiri sono stati messi a segno ai danni di due utenti della provincia di Agrigento. Nel primo caso, a finire nel mirino è stato un impiegato: sul suo conto sono stati addebitati ben settecento euro per acquisti on line mai effettuati. Erano stati comprati abiti, profumi e accessori di ogni tipo, a sua insaputa. Nel secondo caso, una casalinga, ha visto sparire nel nulla un centinaio di euro per un volo: un viaggio in aereo che non aveva mai programmato, né acquistato.