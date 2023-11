Agrigento, furto in un ristorante di San Leone: rubati l'incasso e due tablet

Furto in un ristorante di San Leone, frazione di Agrigento. Secondo una prima ricostruzione, qualcuno si è introdotto all'interno del locale in piazzale Giglia, nelle ore di chiusura, e avrebbe rubato l'incasso presente in cassa, circa 500 euro, due tablet e una bicicletta elettrica.

Ad accorgersi del furto è stato lo stesso proprietario all'apertura del ristorante. Allertate le forze dell'ordine, sul posto sono giunti i carabinieri che hanno effettuato tutti i rilievi e ascoltato il commerciante per capire anche se nei giorni precedenti al furto avesse notato qualcosa di sospetto.

Nella zona sono presenti diverse telecamere di videosorveglianza, le cui immagini potrebbero rivelarsi fondamentali per il prosieguo delle indagini e risalire così agli autori del gesto. Il danno subito dal commerciante è in corso di quantificazione.