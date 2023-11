Agrigento, assalto al Paghi Poco: i ladri svuotano la cassaforte e scappano con 40 mila euro

Hanno forzato una finestra, poi si sono introdotti nei locali del supermercato e sono riusciti a svuotare la cassaforte. Assalto notturno al Paghi Poco del Villaggio Mosè di Agrigento, dove i ladri hanno messo in atto un piano studiato in ogni dettaglio: dopo essere entrati nell'attività commerciale hanno anche danneggiato l'impianto di videosorveglianza per avere la certezza di non essere identificati.

Poi sono andati dritti verso la cassaforte e sono riusciti a scassinarla, portando via un maxi bottino da quarantamila euro, ovvero l'incasso degli ultimi giorni. Quando è stato lanciato l'allarme sul posto sono arrivati i carabinieri del nucleo Operativo e Radiomobile che hanno effettuato i rilievi: si cercano tracce della banda entrata in azione, al vaglio anche le telecamere che si trovano lungo la strada in cui ha sede il supermercato che potrebbe avere ripreso il mezzo con cui i malviventi si sono dati alla fuga.