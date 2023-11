Banda del buco a Canicattì, rubati 50 mila euro dalla cassaforte dell'Ard Discount

Banda del buco in azione a Canicattì, in provincia di Agrigento. Qualcuno ha scavato nel muro del retro del supermercato Ard Discount di via Sant’Angela Merici (nella foto), una traversa di via Vittorio Emanuele, provocando un grosso buco. Nessuno avrebbe visto gente sospetta e sentito rumori. I ladri sarebbero, dunque, entrati indisturbati e, una volta all'interno, si sono diretti verso la cassaforte.

All'interno c'era tutta la somma dell'incasso della giornata, circa 50mila euro che i ladri hanno prelevato. Dopo aver preso il bottino, sarebbero usciti e fuggiti, facendo perdere le proprie tracce. A fare la scoperta è stato l'indomani il personale alla riapertura dell’Ard discount. che hanno allertato le forze dell'ordine.

In via Sant’Angela Merici sono giunti i carabinieri della locale compagnia che hanno effettuato tutti i rilievi del caso e avviato le indagini. I militari sono alla ricerca di eventuali telecamere di videosorveglianze presenti in zona, le cui immagini potrebbero rivelarsi importanti.

Si tratta del secondo furto in pochi giorni compiuto, in provincia di Agrigento, alla stessa maniera, sempre ai danni di un supermercato. Prima, era stato preso di mira il Paghi poco che si trova al Villaggio Mosè, ad Agrigento, da dove i ladri hanno rubato la somma di 43 mila euro.