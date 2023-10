Agrigento, il portone d'ingresso di un'abitazione danneggiato a colpi di spranga: indagini

Indagini ad Agrigento dopo il danneggiamento del portone di ingresso dell’abitazione di una sessantenne. La scorsa notte, qualcuno ha colpito violentemente e ripetutamente dall'esterno con una spranga. A denunciare l'episodio è stata la proprietaria che si trovava all’interno della casa.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della sezione volanti della questura che hanno avviato le indagini e la procura di Agrigento ha aperto un fascicolo d’inchiesta contro ignoti. La sessantenne è stata ascoltata dagli inquirenti per capire se la donna in passato abbia ricevuto minacce o avvertimenti.

Al momento tutte le ipotesi sono al vaglio degli inquirenti: non è chiaro se si sia trattato di un gesto premeditato, magari a scopo di avvertimento, o di un raid vandalico messo in atto per danneggiare la porta.

Sull'episodio, che non sarebbe il primo, stanno indagando gli agenti di polizia. Gli inquirenti hanno perlustrato la zona alla ricerca di particolari utili alle indagini e appurato l'esistenza di eventuali sistemi di videosorveglianza, le cui immagini potrebbero rivelarsi importanti per definire i contorni della vicenda.