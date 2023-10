Incidente ad Aragona, scooter contro trattore: grave un 18enne, operato d'urgenza alla milza

Incidente stradale ad Aragona. A scontrarsi uno scooter, con a bordo un ragazzo, e un trattore. Il 18enne si trovava sul motociclo quando, ieri pomeriggio, in contrada Campanella, per motivi ancora in corso di accertamento, si è schiantato contro un trattore. Il giovane è rimasto gravemente ferito.

Sono stati allertati i soccorsi. Sul posto è intervenuta un'ambulanza del 118, i sanitari hanno prestato le prime cure e trasferito all'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento (nella foto). Le condizioni sono apparse subito critiche: ha riportato traumi sparsi, il più grave all’addome.

Il 18enne, una volta arrivato presso il nosocomio, è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico alla milza. Le sue condizioni sono critiche.

Sul luogo dell'incidente sono giunti anche gli agenti della polizia locale di Aragona e i carabinieri della stazione locale che hanno effettuato tutti i rilievi del caso per capire l'esatta dinamica dell'incidente.