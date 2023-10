L'incidente col trattore ad Aragona, il diciottenne è in condizioni gravissime: trasferito a Palermo

Sono gravissime le condizioni del ragazzo rimasto ferito nell'incidente di ieri (27 ottobre) ad Aragona. Il diciottenne è stato sottoposto a un delicato intervento all'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, ma i medici hanno subito dopo disposto il ricovero in un'altra struttura. Il ragazzo ha vari traumi in tutto il corpo ed è stato trasferito con elisoccorso al Trauma center di Villa Sofia, a Palermo: è ricoverato con la prognosi riservata.

Il giorno dell'incidente si trovava a bordo di un trattore in contrada Campanella, ma il mezzo si è improvvisamente ribaltato, schiacciandolo. Secondo una prima ricostruzione, il giovane avrebbe perso il controllo dopo lo scontro con uno scooter, ma i carabinieri hanno accertato che nessun altro mezzo è rimasto coinvolto nell'incidente. Sul posto non ci sono tracce riconducibili ad alcuno scooter, né elementi che facciano pensare al coinvolgimento di altri veicoli. Le indagini per ricostruire la dinamica sono in corso.