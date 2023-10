Naro: anziano si allontana dalla casa di cura, il figlio: «Soffre di Alzheimer, aiutateci a trovarlo»

ore d'angoscia e paura per i familiari di un anziano a Naro, in provincia di Agrigento. Lorenzo Coluzzi, affetto da Alzheimer, si è infatti allontanato dalla casa di cura in cui si trovava e ha fatto perdere le sue tracce. Sarebbe uscito dalla struttura all'alba, ma non ha più fatto rientro e i suoi familiari sono adesso disperati. Hanno così lanciato diversi appelli sui social diffondendo la foto dell'uomo e fornendo alcuni dettagli sulle sue condizioni di salute.

"Questa mattina all’alba si è allontanato dalla casa di cura di Naro mio padre - scrive il figlio Marcus - appare confuso e smarrito, chiunque lo vedesse vi preghiamo di contattare il 3404090940/3398895188 o di allertare le forze dell’ordine". La famiglia di Coluzzi ha nel frattempo avvisato anche le forze dell'ordine, a Naro è partita una vera e propria mobilitazione per rintracciare l'anziano che ora potrebbe trovarsi in difficoltà. I carabinieri, coordinati dal comando compagnia di Licata, stanno passando al setaccio tutto il paese ed è anche stata informata la Prefettura di Agrigento che si occupa del coordinamento del piano di ricerche per le persone scomparse.