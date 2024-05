Schianto mortale a Racalmuto, un fisioterapista di 46 anni perde la vita in un incidente in moto

Ancora una tragedia sulle strade siciliane. Un uomo di 46 anni, Filippo La Bella, è morto Racalmuto, dopo essersi schiantato con la sua moto, una Ducati, contro un albero a bordo strada, per cause ancora tutte da chiarire. Il motociclista è morto subito dopo l'impatto. Le sue condizioni erano disperate, tanto che il casco si sarebbe rotto nell'urto contro l'albero.

Inutili i soccorsi, con un tentativo di trasferire l'uomo in elicottero in ospedale ma non c'è stato niente da fare. La Bella era un fisioterapista. lascia la moglie e due bambini. Sul luogo dell'incidente i vigili urbani e i carabinieri, che hanno deviato il traffico per cercare di far scorrere meglio le auto e i mezzi presenti in zona.