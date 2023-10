Naro, trovato morto l'anziano che si era allontanato dalla casa di cura

E' stato trovato morto il pensionato di 86 anni, Lorenzo Coluzzi, che all’alba di ieri si era allontanato dalla casa di cura di Naro, in provincia di Agrigento. La prefettura di Agrigento aveva attivato il piano di ricerche dopo gli appelli disperati della famiglia: l'uomo era affetto da Alzheimer e dopo essere uscito dalla struttura se ne erano perse le tracce.

Le perlustrazioni e le ricerche fatte dagli specialisti dei vigili del fuoco hanno consentito di ritrovare il cadavere dell’uomo in fondo a una scarpata di contrada Baglio. A Naro era stata avviata una vera e propria mobilitazione per rintracciare l'anziano, con carabinieri, polizia municipale e anche semplici cittadini. Nella zona del Baglio, sotto le catacombe, vicino alla strada statale 576 si è precipitata anche il sindaco Mariagrazia Brandara. “Siamo sconvolti, ci abbiamo sperato fino all'ultimo. Non ci sono parole per quanto è accaduto e tutti noi ci stringiamo al dolore dei famiglia“, ha detto il primo cittadino.