Ritrovato l'ex assessore scomparso a Licata, aveva avuto un malore

"Grazie a tutti, mio padre è stato ritrovato, fortunatamente sta bene, grazie a tutti per l'interesse e grazie a tutti per le chiamate. Grazie a Dio che tutto è andato bene". È con questo messaggio che Gaetano Licata annuncia il ritrovamento del padre, Paolo, del quale la famiglia non aveva notizia dalle 14,30 di ieri.

L'uomo, agente immobiliare, ex assessore ed ex vicesindaco, non era tornato a casa ieri e i familiari avevano contattato subito i carabinieri. Nel frattempo, in molti, tra parenti e amici, avevano lanciato appelli sui social affinchè chi avesse visto l'uomo contattasse la famiglia. Adesso, la buona notizia: Paolo Licata è stato rintracciato. Secondo le prime informazioni, l'uomo ieri avrebbe accusato un malore e per questo non avrebbe più risposto alle telefonate da parte della propria famiglia.

"Non so come ringraziarvi - ha poi aggiunto il giovane -, vorrei abbracciarvi uno ad uno, ho sentito la vostra presenza e le vostre preghiere e non mi sono mai sentito solo, ma è ancora più bello quando le storie finiscono con un lieto fine. Grazie a Dio".

Ieri, Gaetano Licata aveva chiesto sui social di cercare il padre nella zona di Licata, Gela, Palma di Montechiaro, Agrigento e luoghi limitrofi