Giallo a Licata, ex assessore comunale non rientra a casa: appello dei familiari

Sono ore d'angoscia a Licata. Da ieri pomeriggio non si hanno più notizie di Paolo Licata, agente immobiliare ed ex assessore. L'uomo risulta irreperibile dalle 14,30 di ieri. I familiari, allarmati per non riuscire a mettersi in contatto con l'uomo, hanno immediatamente allertato carabinieri.

I militari dell'Arma, trascorso il tempo necessario per avviare le indagini, hanno iniziato le ricerche. Diversi gli appelli lanciati dai familiari sui social network.

Tra i primi, quello del figlio Gaetano Licata: "Se qualcuno ha visto mio padre dalle 14,30 (ieri, ndr) in poi con qualcuno o anche da solo contattatemi subito perché non si trova, grazie mille aiutatemi per favore". E ancora, il cugino dell'ex assessore: "La famiglia è molto preoccupata. Se qualcuno tra i miei contatti nella zona di Licata - Gela - Palma di Montechiaro - Agrigento e altre zone limitrofe lo avesse visto è pregato di contattare la famiglia".