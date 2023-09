Era senza patente il diciottenne scappato dopo l'incidente mortale a Porto Empedocle: denunciato per omicidio stradale e fuga

È stato denunciato con l'accusa di omicidio stradale e fuga il diciottenne che, nella notte fra domenica 17 settembre e ieri, a Porto Empedocle, mentre era alla guida di uno scooter Honda Sh, si è scontrato con la moto Yamaha Majesty guidata da Sergio Burgio (nella foto), operaio di 59 anni (e non 54, come si era appreso ieri), che nell’impatto è finito contro un’auto in sosta e ha perso la vita. L'incidente è avvenuto in via Francesco Crispi.

Il diciottenne era senza patente e dopo l’incidente si era allontanato. Durante la notte, poi, si era recato al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. I carabinieri lo hanno rintracciato proprio all'ospedale e lo hanno denunciato. Il ragazzo si sarebbe giustificato dicendo di essersi reso conto della gravità dell’incidente soltanto dopo aver raggiunto il nosocomio di contrada Consolida per farsi medicare. Sembra inoltre che il mezzo sia stato rubato poco prima dell'incidente, che si è verificato nel quartiere Cannelle della città marinara.

L’operaio sarebbe stato sbalzato dal sellino e avrebbe sbattuto la testa contro l’auto in sosta. L’impatto, purtroppo, si è rivelato fatale. Inutili i tentativi di rianimazione da parte degli operatori del 118, intervenuti sul luogo dell’incidente. L'indagine è condotta dai carabinieri che hanno anche prelevato le immagini dalle telecamere di sorveglianza della zona in cui si era registrato il furto dello scooter, prontamente denunciato dal proprietario.

Burgio lavorava nel settore edile, era sposato e padre di due bambini. «In questo momento difficile esprimiamo il più profondo cordoglio – ha commentato il sindaco della città, Calogero Martello assieme agli assessori ed ai consiglieri comunali – alla famiglia di Sergio Burgio». La sua salma è stata portata all’obitorio del San Giovanni di Dio in attesa dell’autopsia.