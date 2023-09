A Porto Empedocle scontro tra due scooter: operaio muore a 54 anni, l'altro scappa e viene cercato

Ancora un incidente stradale mortale in Sicilia. A perdere la vita Sergio Burgio, cinquantaquattrenne operaio di Porto Empedocle. L'uomo si trovava in contrada Cannelle, all’altezza di via Sauro, a bordo del sua scooter Yamaha quando, per cause in corso d'accertamento, si è scontrato con un altro ciclomotore, Honda Sh.

Secondo la prima ricostruzione, l'operaio è stato balzato dalla sella e ha sbattuto la testa contro un'auto, una Peugeot 207, parcheggiata ai bordi della strada. Sul posto sono giunti immediatamente i soccorsi, ma non c’è stato nulla da fare. Burgio è morto sul colpo. Il personale del 118 ha provato a rianimarlo sul posto, ma i tentativi sono stati vani.

Sul luogo dell'incidente sono giunti anche i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Agrigento e i loro colleghi della stazione di Porto Empedocle si sono occupati dei rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente. Il conducente dell'Sh è fuggito, non si conoscono le sue condizioni di salute, e dalle prime informazioni sembrerebbe che chi era a bordo avesse rubato il ciclomotore prima dell'incidente. I carabinieri stanno acquisendo le immagini degli impianti di videosorveglianza della zona per chiarire meglio l’episodio.