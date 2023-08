Discarica sulla costa di Palma di Montechiaro, area ripulita in tempi record

E' stato ripulito in tempi record il tratto di costa di Palma di Montechiaro, in provincia di Agrigento, in cui Mareamico aveva segnalato la presenza di una discarica a cielo aperto, con tanto di divano. Un rifiuto ingombrante abbandonato in mezzo ad altri rifiuti e che per l'ennesima volta aveva reso necessaria una segnalazione da parte dell'associazione, da sempre sensibile alle tematiche per la tutela ambientale nel territorio. Dopo la pubblicazione delle foto che avevano fatto indignare i cittadini, il soprlaluogo del sindaco Stefano Castellino e l'intervento di rimozione.

"Dopo meno di 24 ore dalla segnalazione - dice Mareamico - è stata eliminata la vergognosa discarica di contrada Ciotta, a Palma di Montechiaro. E tutto ciò lo si deve alla solerzia del Comune di Palma di Montechiaro. Il sindaco, dopo aver ricevuto la nostra denuncia, ha effettuato un sopralluogo in mare e oggi ha provveduto ad eliminare tutto. Così si fa!".

(Nelle foto il tratto di costa con la discarica e poi ripulito)