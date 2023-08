Incidente tra Agrigento e Raffadali, scontro frontale tra due auto: 2 feriti, uno è grave

Incidente nella tarda serata di ieri lungo la strada statale 118, tra Agrigento e Raffadali, all'altezza del bivio per Montaperto. A scontrarsi frontalmente due auto, una Ford Focus e una Skoda. Nell'impatto sono rimaste ferite due persone che erano al volante delle rispettive autovetture.

I passanti hanno allertato immediatamente i soccorsi. Sul luogo dell'incidente sono arrivate due ambulanze del 118, i vigili del fuoco del comando provinciale della città dei Templi e i carabinieri di Agrigento. Si è dovuto attendere l'arrivo dei pompieri per estrarre i due feriti dalle lamiere dei rispettivi abitacoli delle auto, poi, prestate le prime cure, sono stati trasferiti con le ambulanze al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio, dove sono arrivati in codice rosso.

Uno dei due feriti si troverebbe in condizioni critiche. La strada è stata chiusa per alcune ore per permettere l'intervento dei vigili del fuoco e dei sanitari del 118. Poi, dopo essere stata messa in sicurezza, è stata riaperta. I carabinieri di Agrigento hanno effettuato tutti i rilievi del caso per ricostruire la dinamica dell'incidente.