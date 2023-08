Agrigento, violento scontro vicino alla zona industriale: due 20enni in ospedale

Violentissimo incidente in contrada Consolida ad Agrigento, vicino al bivio per la zona industriale della città. Nello scontro frontale tra due auto sono rimasti feriti due ventenni che si trovavano a bordo una Fiat Cinquecento. L'impatto è avvenuto contro un'Alfa Romeo Mito. Quando è stato lanciato l'allarme sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e i sanitari del 118. I due giovani sono stati trasportati all'ospedale San Giovanni di Dio, che si trova proprio in contrada Consolida.

Le loro condizioni sono in fase di accertamento. Si tratta dell'ennesimo grave incidente in Sicilia: soltanto due giorni fa tre persone hanno perso la vita a Caltanissetta in seguito a uno scontro tra due mezzi. Due delle tre vittime erano di Palermo, tra questi una giovane coppia che abitava a Bagheria.