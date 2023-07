A Siculiana perse le tracce di Ignazio Tabbone, un anziano malato di alzheimer

A Siculiana, dalla tarda mattinata di oggi, non si hanno più notizie di Ignazio Tabbone, un anziano affetto da alzheimer. A lanciare un appello alla cittadinanza è il sindaco Peppe Zambito, che pubblica su Facebook una foto dell’uomo: “Non si hanno notizie del signor Ignazio Tabbone dalle ore 12.00. La famiglia lo cerca disperatamente – scrive il primo cittadino –. Si invita chi ha notizie a comunicarle con urgenza ai familiari al 391.7616027 o tramite messaggio sul mio profilo. L’anziano è affetto da alzheimer. Ultima segnalazione alle 13.00 presso zona Calvario”.

Il post in due ore ha superato le duecento condivisioni e c’è molta apprensione in paese proprio per la malattia di cui soffre l’uomo. potrebbe essersi smarrito senza più riuscire a trovare la strada di casa. C’è chi teme anche per le alte temperature.