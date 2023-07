Siculiana, ritrovato il signor Tabbone: l'anziano scomparso mercoledì sta bene

È stato ritrovato il signor Tabbone, l'uomo che era scomparso nella tarda mattinata di ieri da Siculiana. A dare la notizia è il sindaco Peppe Zambito, pubblicando su Facebook un post: "Una bella notizia: il signor Tabbone è stato ritrovato, in questo momento stanno intervenendo gli operatori sanitari per verificare il suo stato di salute. Grazie al comandante e alla locale caserma dei carabinieri, alla polizia locale e ai volontari della locale protezione civile per lo straordinario lavoro. Grazie a tutta la comunità che ha manifestato grande solidarietà".

L'anziano, affetto da Alzheimer, non aveva più dato notizie alla famiglia e a lanciare l'allarme, ieri, era stato sempre il primo cittadino di Siculiana che aveva anche indicato l'ultimo luogo dove l'uomo era stato visto, zona Calvario alle 13.

Il post in due ore aveva superato le duecento condivisioni e c’era molta apprensione in paese proprio per la malattia di cui soffre l’uomo anche in relazione alle alte temperature.

L'uomo, dopo le ricerche da parte delle forze dell'ordine, è stato ritrovato intorno alle 23,45, sta bene ed è circondato dall'affetto dei cari.