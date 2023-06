Incendiata la saracinesca di un magazzino a Canicattì: secondo rogo sospetto in due giorni

Per la seconda volta in due giorni a Canicattì divampano incendi e la natura si teme possa essere dolosa. Non è chiaro ancora se si tratti di una intimidazione o di un raid vandalico. Quel che è certo è che nella notte qualcuno ha dato alle fiamme la saracinesca d’ingresso di un magazzino, al piano terra di una palazzina, in una zona centrale di Canicattì. L’immobile è di una donna di 50 anni. Ieri notte, sempre a Canicattì, un incendio era stato appiccato per dare fuoco alla porta-finestra di un’abitazione, al piano terra di uno edificio, vicino via Ugo Foscolo. In questo caso l’appartamento è di proprietà di un venditore ambulante, adesso pensionato, di 83 anni.

Indagini sono in corso per risalire alle cause dei due roghi. La saracinesca della donna è stata incendiata nella notte e il fuoco si è estinto in brevissimo tempo prima che le fiamme si potessero propagare all’interno del garage, dove si trovava parcheggiata un’auto e vari attrezzi da lavoro. La Procura di Agrigento ha aperto un’inchiesta con l’ipotesi di reato di danneggiamento a seguito d’incendio.