Sbarcati a Lampedusa 54 migranti partiti dalla Libia

Cinquantaquattro tra egiziani, siriani e bengalesi sono sbarcati a Lampedusa dove, dalla mezzanotte, gli approdi salgono a 4 con un totale di 192 persone. Ad agganciare il barcone di 12 metri, salpato da Zuara in Libia, sono stati i militari della guardia di finanza.

I migranti hanno riferito d’aver pagato da 4 a 5 mila euro a testa per la traversata. Anche loro sono stati portati all’hotspot dove i presenti sono 209. Per la serata, non essendoci traghetti di linea, non sono previsti ulteriori trasferimenti.